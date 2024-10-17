Расследователи покушения на Трампа призвали реформировать Секретную службу
Независимая комиссия, расследующая покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, заявила, что Секретной службе нужны «фундаментальные реформы» и новое руководство, говорится в обзоре комиссии.
Покушение на Трампа было совершено 13 июля 2024 г. в Пенсильвании в ходе предвыборного митинга. Трамп был ранен выстрелом в ухо, нападавшего ликвидировали. В частности, комиссия призывает переориентировать Секретную службу на ее защитную миссию, а также сменить руководство. Без этих мер подобные покушения могут повториться вновь, сообщается в письме министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.
Комиссия повторила предыдущие тезисы о том, что Секретная службы была неспособна обеспечить безопасность здания рядом с местом проведения митинга, откуда было хорошо видно место выступления Трампа и откуда, как заявлялось, произошла стрельба. Отмечены и многочисленные проблемы со связью, которые мешали Секретной службе и местным правоохранительным органам координировать действия. Комиссия также отметила «перепалки» между собственной службой безопасности Трампа и штаб-квартирой Секретной службы относительно того, сколько людей необходимо для его защиты.
21 сентября Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа. 13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября. На сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Тогда Трамп находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США открыл огонь по предполагаемому стрелку.