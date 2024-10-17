Расследователи покушения на Трампа призвали реформировать Секретную службу

21 сентября Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа. 13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября. На сайте предвыборного штаба Трампа было опубликовано заявление, в котором говорилось, что поблизости от экс-президента произошла стрельба. Тогда Трамп находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, когда агент Секретной службы США открыл огонь по предполагаемому стрелку.