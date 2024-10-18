Путин заявил о готовности к борьбе с НАТО до победы
Россия готова продолжать борьбу с НАТО до победы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС.
«Когда НАТОвцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами», – сказал он.
Президент заявил, что НАТО воюет с Россией «руками украинских солдат».
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что разрешение ударов ВСУ по РФ не означает вступления НАТО в конфликт.
Министр обороны США Ллойд Остин в феврале этого года заявил, что в случае поражения Украины в противостоянии с РФ НАТО вступит в борьбу с Россией. В марте Путин говорил, что конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован.