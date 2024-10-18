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Путин заявил о готовности к борьбе с НАТО до победы

Ведомости

Россия готова продолжать борьбу с НАТО до победы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС.

«Когда НАТОвцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами», – сказал он.

Президент заявил, что НАТО воюет с Россией «руками украинских солдат».

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что разрешение ударов ВСУ по РФ не означает вступления НАТО в конфликт.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале этого года заявил, что в случае поражения Украины в противостоянии с РФ НАТО вступит в борьбу с Россией. В марте Путин говорил, что конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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