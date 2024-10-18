Путин заявил о готовности к борьбе с НАТО до победы

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что разрешение ударов ВСУ по РФ не означает вступления НАТО в конфликт.