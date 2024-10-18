Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов ушел в отставку

Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов ушел в отставкуО скором увольнении чиновника ранее сообщили источники «Ведомостей»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова. Документ был утвержден премьер-министром 17 октября.
«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», – говорится в распоряжении.
О том что Торосов в ближайшее время уйдет в отставку, «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минэкономразвития, писали 18 октября.
Среди вероятных кандидатов на этот пост один из собеседников «Ведомостей» называет 37-летнего уроженца Перми Максима Колесникова. Он трудится в министерстве с 2020 г., с 2022 г. – заместителем министра Максима Решетникова.