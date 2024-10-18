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Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов ушел в отставку

О скором увольнении чиновника ранее сообщили источники «Ведомостей»
Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова. Документ был утвержден премьер-министром 17 октября.

«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», – говорится в распоряжении.

О том что Торосов в ближайшее время уйдет в отставку, «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минэкономразвития, писали 18 октября.

Среди вероятных кандидатов на этот пост один из собеседников «Ведомостей» называет 37-летнего уроженца Перми Максима Колесникова. Он трудится в министерстве с 2020 г., с 2022 г. – заместителем министра Максима Решетникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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