Лукашенко сообщил о проведении непростых переговоров с западными странами

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Кроме того, Россия, согласно новой редакции документа, будет реагировать на агрессию против Белоруссии и сможет защитить своего союзника с помощью ядерного оружия.