Лукашенко сообщил о проведении непростых переговоров с западными странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 октября провел непубличные переговоры с представителями западных стран. Об этом он сообщил во время выступления в Воложине Минской области на областном празднике, передает агентство «БелТА».
«Вчера у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», – уточнил Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что в ходе разговора понял, насколько внимательно представители стран Запада наблюдают за Белоруссией. По его словам, они придирчиво изучают ошибки и успехи страны и в отсутствие средств СМИ говорят честно и откровенно.
13 октября Лукашенко заявил, что «горячие головы» на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины. Он добавил, если бы они не услышали, то как минимум уже наносили бы удары по территории РФ дальнобойными ракетами.
25 сентября президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Кроме того, Россия, согласно новой редакции документа, будет реагировать на агрессию против Белоруссии и сможет защитить своего союзника с помощью ядерного оружия.