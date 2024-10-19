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Лукашенко сообщил о проведении непростых переговоров с западными странами

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 октября провел непубличные переговоры с представителями западных стран. Об этом он сообщил во время выступления в Воложине Минской области на областном празднике, передает агентство «БелТА».

«Вчера у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», – уточнил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что в ходе разговора понял, насколько внимательно представители стран Запада наблюдают за Белоруссией. По его словам, они придирчиво изучают ошибки и успехи страны и в отсутствие средств СМИ говорят честно и откровенно.

13 октября Лукашенко заявил, что «горячие головы» на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины. Он добавил, если бы они не услышали, то как минимум уже наносили бы удары по территории РФ дальнобойными ракетами.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Кроме того, Россия, согласно новой редакции документа, будет реагировать на агрессию против Белоруссии и сможет защитить своего союзника с помощью ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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