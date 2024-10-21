В Эстонии предложили лишить россиян права голоса на муниципальных выборах
В эстонский парламент было внесено предложение о лишении граждан РФ и лиц без гражданства Эстонии права голосовать на муниципальных выборах в стране, сообщает портал ERR.
Председатель фракции партии Isamaa («Отечество») Хелир-Валдор Сеэдер передал в парламент законопроект об изменении Конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах. По его словам, внесение предложения поддержали четыре из шести парламентских фракций.
«Согласно первоначальной формулировке, право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные рийгикогу (эстонский парламент) международные соглашения», – сообщил глава фракции.
Сеэдер отметил, что до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому с принятием поправок «не стоит медлить». 22 октября конституционная комиссия обсудит вопрос избирательных прав граждан России на открытом заседании. Как напоминает ERR, эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее поддержал инициативу лишить проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, но признал, что из-за отсутствия в коалиции единства по этому вопросу реализовать предложение будет непросто.
25 сентября Михал сообщил о планах увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП. По словам премьера, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны. Премьер также отметил необходимость для НАТО увеличить инвестиции в оборонную и военную промышленность.