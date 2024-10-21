В Эстонии предложили лишить россиян права голоса на муниципальных выборах

Сеэдер отметил, что до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому с принятием поправок «не стоит медлить». 22 октября конституционная комиссия обсудит вопрос избирательных прав граждан России на открытом заседании. Как напоминает ERR, эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее поддержал инициативу лишить проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, но признал, что из-за отсутствия в коалиции единства по этому вопросу реализовать предложение будет непросто.