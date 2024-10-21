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В Эстонии предложили лишить россиян права голоса на муниципальных выборах

Ведомости

В эстонский парламент было внесено предложение о лишении граждан РФ и лиц без гражданства Эстонии права голосовать на муниципальных выборах в стране, сообщает портал ERR.

Председатель фракции партии Isamaa («Отечество») Хелир-Валдор Сеэдер передал в парламент законопроект об изменении Конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах. По его словам, внесение предложения поддержали четыре из шести парламентских фракций.

«Согласно первоначальной формулировке, право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные рийгикогу (эстонский парламент) международные соглашения», – сообщил глава фракции.

Сеэдер отметил, что до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому с принятием поправок «не стоит медлить». 22 октября конституционная комиссия обсудит вопрос избирательных прав граждан России на открытом заседании. Как напоминает ERR, эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее поддержал инициативу лишить проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах, но признал, что из-за отсутствия в коалиции единства по этому вопросу реализовать предложение будет непросто.

25 сентября Михал сообщил о планах увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП. По словам премьера, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны. Премьер также отметил необходимость для НАТО увеличить инвестиции в оборонную и военную промышленность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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