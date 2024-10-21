Путин встретится с президентом Палестины и генсеком ООН 24 октября
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с с президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем в ходе саммита БРИКС в Казани 24 октября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Путин проведет семь двусторонних встреч, в частности с лидерами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, генсеком ООН, премьер-министром Вьетнама. Ушаков добавил, что не исключена встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. 21 октября также сообщалось, что в ходе саммита будет обсуждаться обострение ситуации на Ближнем Востоке.
В рамках мероприятия предусмотрены заседания в узком и расширенном составах. В целом планируется обсудить обозначенные российским председательством три магистральных направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. Итоги дискуссии будут отражены в Казанской декларации саммита.
Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Саммит БРИКС пройдет уже в 16-й раз. Но это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.