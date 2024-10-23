Путин встретился с президентом Ирана в Казани
Президент России Владимир Путин встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, стороны преступили к переговорам в рамках саммита БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Туркменистане 11 октября.
В начале переговоров Путин отметил, что президент Ирана совершил первую поездку в Россию после избрания, что «имеет большое символическое значение».
«Иран стал полноправным членом БРИКС, вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку... Таким образом перед вами открываются дополнительные возможности для совместной работы», – добавил глава российского государства.
До этого на полях саммита Пезешкиан заявил, что заседание БРИКС впервые проводится в расширенном составе с новыми членами объединения, и что период одностороннего порядка в мире подходит к концу, также он призвал защитить права палестинского народа, обвинив США в разжигании конфликтов по всему миру.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», в ходе которого состоятся переговоры в том числе со странами-кандидатами на вступление в объединение.