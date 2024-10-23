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Путин встретился с президентом Ирана в Казани

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, стороны преступили к переговорам в рамках саммита БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Туркменистане 11 октября.

В начале переговоров Путин отметил, что президент Ирана совершил первую поездку в Россию после избрания, что «имеет большое символическое значение».

«Иран стал полноправным членом БРИКС, вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку... Таким образом перед вами открываются дополнительные возможности для совместной работы», – добавил глава российского государства.

До этого на полях саммита Пезешкиан заявил, что заседание БРИКС впервые проводится в расширенном составе с новыми членами объединения, и что период одностороннего порядка в мире подходит к концу, также он призвал защитить права палестинского народа, обвинив США в разжигании конфликтов по всему миру.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», в ходе которого состоятся переговоры в том числе со странами-кандидатами на вступление в объединение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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