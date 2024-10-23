Песков: Путин пообещал обязательно посетить Турцию
Президент России Владимир Путин обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в его страну с визитом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Сроки визита российского лидера в Турцию еще предстоит согласовать, уточнил Песков.
Путин встретился с Эрдоганом 23 октября в рамках саммита БРИКС в Казани. Это была вторая двусторонняя встреча главы РФ после заседаний стран – членов БРИКС, которые прошли в узком и расширенном составе.
22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе. Саммит продлится до 24 октября.