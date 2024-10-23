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Песков: Путин пообещал обязательно посетить Турцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в его страну с визитом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Сроки визита российского лидера в Турцию еще предстоит согласовать, уточнил Песков.

Путин встретился с Эрдоганом 23 октября в рамках саммита БРИКС в Казани. Это была вторая двусторонняя встреча главы РФ после заседаний стран – членов БРИКС, которые прошли в узком и расширенном составе.

22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе. Саммит продлится до 24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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