Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смешными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. Об этом он заявил в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани, передает «БелТА».
«Пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут», – заявил Лукашенко, добавив, что слова об окончании конфликта в 2025 г. – не более чем «хотелки» украинского лидера.
В начале октября на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Хорватии Зеленский заявил, что «ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор в пользу решительных действий» по завершению конфликта «не позднее 2025 г.».
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией. Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План был представлен и западным партнерам Киева.