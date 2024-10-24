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Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смешными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. Об этом он заявил в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани, передает «БелТА».

«Пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут», – заявил Лукашенко, добавив, что слова об окончании конфликта в 2025 г. – не более чем «хотелки» украинского лидера.

В начале октября на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Хорватии Зеленский заявил, что «ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор в пользу решительных действий» по завершению конфликта «не позднее 2025 г.».

16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией. Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План был представлен и западным партнерам Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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