Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году

«Пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут», – заявил Лукашенко, добавив, что слова об окончании конфликта в 2025 г. – не более чем «хотелки» украинского лидера.