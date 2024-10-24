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Президент Грузии: госпереворота по итогам парламентских выборов не будет

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена устраивать государственный переворот по итогам парламентских выборов. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот. Здание Центральной избирательной комиссии может стоять на месте, и пусть она позаботится о публикации реальных итогов выборов», – сказала Зурабишвили.

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. В этом году они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь, оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.

23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.

Зурабишвили также заявляла в октябре, что страной якобы управляет «российское правительство», писала газета Financial Times. Кроме того, глава республики обвинила «Грузинскую мечту» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов. По словам Зурабишвили, предстоящее голосование – это «выбор между европейским будущим и российским прошлым».

В ответ на ее заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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