Президент Грузии: госпереворота по итогам парламентских выборов не будет
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена устраивать государственный переворот по итогам парламентских выборов. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает ТАСС.
«Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот. Здание Центральной избирательной комиссии может стоять на месте, и пусть она позаботится о публикации реальных итогов выборов», – сказала Зурабишвили.
Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. В этом году они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь, оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.
23 октября председатель парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа и в Грузии существуют силы, которые готовятся к государственному перевороту после голосования.
Зурабишвили также заявляла в октябре, что страной якобы управляет «российское правительство», писала газета Financial Times. Кроме того, глава республики обвинила «Грузинскую мечту» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов. По словам Зурабишвили, предстоящее голосование – это «выбор между европейским будущим и российским прошлым».
В ответ на ее заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.