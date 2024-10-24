Президент Грузии: госпереворота по итогам парламентских выборов не будет

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. В этом году они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. Основная борьба ожидается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь, оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.