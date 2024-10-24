Путин: РФ выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Путин подчеркнул, что позиция России остается последовательной и независимой от текущих политических условий. Он заявил, что РФ твердо выступает за скорейшее прекращение насилия и предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Также российская сторона призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность.
Ранее Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке.
24 октября в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани Путин заявил, что обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство. Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала против любых террористических проявлений, и призвал к урегулированию конфликта.
23 октября в Казани состоялся XVI саммит стран БРИКС, на котором главы государств и правительств приняли декларацию под названием «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
В ходе саммита участники осудили военные действия Израиля в Палестине, Ливане и Сирии. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и удерживаемых лиц без каких-либо предварительных условий, а также к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в этот регион.
Представители БРИКС также поддержали идею о том, чтобы Палестина стала полноправным членом ООН.
12 октября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке ведет к большой войне.