Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин: РФ выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Путин подчеркнул, что позиция России остается последовательной и независимой от текущих политических условий. Он заявил, что РФ твердо выступает за скорейшее прекращение насилия и предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Также российская сторона призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность.

Ранее Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке.

24 октября в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани Путин заявил, что обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство. Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала против любых террористических проявлений, и призвал к урегулированию конфликта.

23 октября в Казани состоялся XVI саммит стран БРИКС, на котором главы государств и правительств приняли декларацию под названием «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

В ходе саммита участники осудили военные действия Израиля в Палестине, Ливане и Сирии. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и удерживаемых лиц без каких-либо предварительных условий, а также к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в этот регион.

Представители БРИКС также поддержали идею о том, чтобы Палестина стала полноправным членом ООН.

12 октября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке ведет к большой войне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных