Путин: РФ выступает за скорейшее прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

В ходе саммита участники осудили военные действия Израиля в Палестине, Ливане и Сирии. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и удерживаемых лиц без каких-либо предварительных условий, а также к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в этот регион.