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Армия Израиля сообщила о начале операции в больнице в Джабалии в Газе

Ведомости

Израильские силы начали операцию в районе больницы «Камаль Адван», расположенной в городе Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает Армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Силы ЦАХАЛа и ИСА проводят операцию в районе больницы «Камаль Адван» в Джабалии, основываясь на разведывательной информации о присутствии террористов и террористической инфраструктуры в этом районе», – говорится в сообщении.

В течение нескольких недель до операции израильские военные способствовали эвакуации пациентов из больницы и поддерживали работу служб экстренной помощи. По данным армии, с начала операции в Джабалии было эвакуировано около 45 000 мирных граждан и уничтожены сотни боевиков.

6 октября ЦАХАЛ объявила о начале операции на севере сектора Газа. Военные окружили район Джабалия после получения разведданых, указывающих на присутствие боевиков и их террористической инфраструктуры в северной части анклава.

Директор Всемирной продовольственной программа ООН по палестинским территориям Антуан Ренар предупреждал 17 октября, что запасы продовольствия на севере Газы закончатся через полторы недели. По его словам, поступающего продовольствия недостаточно. Ситуация в Газе резко ухудшилась после того, как Израиль начал наземную операцию в северной части анклава.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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