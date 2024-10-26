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В Китае с начала года привлекли к ответственности за коррупцию 589 000 человек

Ведомости

В Китае с начала этого года в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией правоохранители привлекли к ответственности 589 000 человек. Об этом сообщается на сайте Центральной комиссии Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины.

Всего с января по сентябрь 2024 г. надзорные органы в Китае получили 2,7 млн отчетов о противоправной деятельности чиновников, включая 756 000 жалоб. В прокуратуру для дальнейшего расследования передано 2972 дела. В отношении 19 000 человек возбуждены дела о взяточничестве.

20 мая министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь стал фигурантом расследования по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона». Такая формулировка в Китае обычно применяется при наличии подозрений в коррупционных преступлениях, писали «Ведомости».

После переизбрания Си Цзиньпина на XX съезде КПК в октябре 2022 г. из Китая стали чаще приходить новости о подобных разбирательствах в отношении высокопоставленных госслужащих. В ноябре 2022 г. бывшего министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года (в китайских реалиях означает пожизненное заключение. – «Ведомости»). В апреле 2024 г. сообщалось, что и его преемник Тан Ицзюнь попал под следствие по подозрению в коррупции – издание Caixin связало его дело с обанкротившимся девелопером China Evergrande.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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