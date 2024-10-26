В Китае с начала года привлекли к ответственности за коррупцию 589 000 человек

После переизбрания Си Цзиньпина на XX съезде КПК в октябре 2022 г. из Китая стали чаще приходить новости о подобных разбирательствах в отношении высокопоставленных госслужащих. В ноябре 2022 г. бывшего министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года (в китайских реалиях означает пожизненное заключение. – «Ведомости»). В апреле 2024 г. сообщалось, что и его преемник Тан Ицзюнь попал под следствие по подозрению в коррупции – издание Caixin связало его дело с обанкротившимся девелопером China Evergrande.