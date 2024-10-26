Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Иран приложить усилия для предотвращения региональных военных действий и выступает за прекращение боев. Об этом сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
«После ночных ударов Армии обороны Израиля по целям в Исламской Республике Иран генеральный секретарь глубоко встревожен продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. Все акты эскалации заслуживают осуждения и должны быть прекращены», – говорится в заявлении.
Гутерриш также повторил свой призыв прекратить боевые действия, в том числе в секторе Газа и Ливане.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По информации СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. Газета The Washington Post сообщала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
23 сентября израильская армия объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.