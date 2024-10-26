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Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Иран приложить усилия для предотвращения региональных военных действий и выступает за прекращение боев. Об этом сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«После ночных ударов Армии обороны Израиля по целям в Исламской Республике Иран генеральный секретарь глубоко встревожен продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. Все акты эскалации заслуживают осуждения и должны быть прекращены», – говорится в заявлении.

Гутерриш также повторил свой призыв прекратить боевые действия, в том числе в секторе Газа и Ливане.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По информации СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. Газета The Washington Post сообщала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

23 сентября израильская армия объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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