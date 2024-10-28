Санду поддержала Зурабишвили после парламентских выборов в Грузии
Президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсудила итоги парламентских выборов в стране и выразила солидарность с ее позицией. Об этом Санду сообщила на своей странице в соцсети X.
«Молдова поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», – подчеркнула молдавский лидер.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. При этом она получила меньше 50% голосов в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.
По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов.
Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в Грузии и призвала граждан выходить на митинг 28 октября в 19:00 по местному времени (18:00 мск). Она также назвала выборы «тотальным мошенничеством» и заявила, что они были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения и указал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.