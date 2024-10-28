Санду поддержала Зурабишвили после парламентских выборов в Грузии

Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов в Грузии и призвала граждан выходить на митинг 28 октября в 19:00 по местному времени (18:00 мск). Она также назвала выборы «тотальным мошенничеством» и заявила, что они были «российскими». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения и указал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.