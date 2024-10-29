Зеленский признал риск прекращения поддержки США в случае избрания Трампа
Риски прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа есть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии.
Он уточнил, что не слышал о намерении экс-президента США в ближайшее время отменить поддержку Украины.
«Но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно», – подчеркнул Зеленский (цитата по ТАСС).
28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
В сентябре Трамп на встрече с Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.