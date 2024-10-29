Президент Финляндии предупредил Си Цзиньпина о последствиях поддержки России

14 октября Главное таможенное управление КНР сообщило, что объем торговли Китая с Россией за январь – сентябрь 2024 г. составил $180,35 млрд. Импорт российских товаров в Китай за девять месяцев увеличился на 1,7%, достигнув $97,2 млрд. Экспорт продукции из КНР в Россию вырос на 2,4% – до $83,15 млрд. Положительное сальдо российской стороны повысилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., достигнув $14,05 млрд.