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Президент Финляндии предупредил Си Цзиньпина о последствиях поддержки России

Ведомости

Президент Финляднии Александр Стубб в ходе официального визита в Китай на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и предупредил его о последствиях поддержки России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Отношения Китая с Россией влияют на отношения Китая с Европой. Чем больше Китай поддерживает Россию, тем сложнее становятся отношения с Европой и особенно с Европейским союзом», – отметил Стубб.

По его словам, председатель Китая принял к сведению его комментарий.

14 октября Главное таможенное управление КНР сообщило, что объем торговли Китая с Россией за январь – сентябрь 2024 г. составил $180,35 млрд. Импорт российских товаров в Китай за девять месяцев увеличился на 1,7%, достигнув $97,2 млрд. Экспорт продукции из КНР в Россию вырос на 2,4% – до $83,15 млрд. Положительное сальдо российской стороны повысилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., достигнув $14,05 млрд.

По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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