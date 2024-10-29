США обеспокоены ударом Израиля по жилому дому на севере Газы

28 октября CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США. В тот же день The Times of Israel, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана, писала, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа.