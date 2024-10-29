США обеспокоены ударом Израиля по жилому дому на севере Газы
США обескоены массовой гибелью мирных жителей в результате удара Израиля по жилому дому в северной части Газы. Погибли 93 человека, среди которых 20 детей, пишет The Guardian со ссылкой на представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.
Телеканал Al Jazeera сообщает, что 109 человек погибли в результате израильского удара по пятиэтажному зданию, в котором жили перемещенные семьи.
«Мы глубоко обеспокоены гибелью гражданских лиц в результате этого инцидента. Это был ужасающий удар с ужасающими последствиями», – заявил Миллер.
Он добавил, что официальные лица США уже обратились к правительству Израиля, чтобы узнать о проишествии.
Ранее Al Jazeera писал, что в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в северной части сектора Газа погибли 93 человека. Минздрав анклава при этом сообщает о 60 погибших.
28 октября CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США. В тот же день The Times of Israel, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана, писала, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа.