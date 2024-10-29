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США обеспокоены ударом Израиля по жилому дому на севере Газы

Ведомости

США обескоены массовой гибелью мирных жителей в результате удара Израиля по жилому дому в северной части Газы. Погибли 93 человека, среди которых 20 детей, пишет The Guardian со ссылкой на представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что 109 человек погибли в результате израильского удара по пятиэтажному зданию, в котором жили перемещенные семьи.

«Мы глубоко обеспокоены гибелью гражданских лиц в результате этого инцидента. Это был ужасающий удар с ужасающими последствиями», – заявил Миллер.

Он добавил, что официальные лица США уже обратились к правительству Израиля, чтобы узнать о проишествии.

Ранее Al Jazeera писал, что в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия в северной части сектора Газа погибли 93 человека. Минздрав анклава при этом сообщает о 60 погибших.

28 октября CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США. В тот же день The Times of Israel, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя «Хамаса» Хусама Бадрана, писала, что палестинская группировка готова к соглашению о перемирии в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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