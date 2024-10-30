Швейцария не может предоставить Украине кредиты за счет доходов от активов РФ

В июне лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Часть США будет составлять $20 млрд. В конце октября глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что участники «большой семерки» планируют в ближайшее время завершить сделку. По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.