Швейцария не может предоставить Украине кредиты за счет доходов от активов РФ
Швейцария не обладает возможностью для выделения Украине кредитов за счет доходов от заблокированных российских активов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).
«Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств», – пояснил официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.
В июне лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Часть США будет составлять $20 млрд. В конце октября глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что участники «большой семерки» планируют в ближайшее время завершить сделку. По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.
В июле издание SwissInfo со ссылкой на SECO писало, что Швейцария не будет генерировать доходы от замороженных в результате санкций активов России и передавать эти средства Украине. В ведомстве пояснили, что «в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, Швейцария не имеет права получать доходы, связанные с активами Банка России».