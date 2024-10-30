WSJ: кандидат на пост министра финансов от Трампа обещает сократить госрасходы
Американский инвестор Джон Полсон, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп хочет сделать министром финансов в случае победы, заявил, что он будет работать с бизнесменом Илоном Маском над принятием масштабных сокращений федеральных расходов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Полсон сообщил, что его главным приоритетом будет продление истекающих налоговых льгот Дональда Трампа за 2017 г., а затем – партнерская работа с Маском. Инвестор добавил, что планирует добиться отказа от субсидий на зеленую энергию в законе о снижении инфляции. Зеленая энерегетика, по словам Полсона, финансово неэффективна. Новый министр финансов при Трампе будет ответственным за несколько ключевых инициатив. В частности о налоговых сокращениях и в вопросе о рабочих местах, отметила WSJ. По данным Tax Foundation, отмена налоговых льгот на зеленую энергию может принести в казну около $921 млрд на горизонте 10 лет.
18 октября Трамп заявил в эфире онлайн-шоу Maintaining with Tyrus, что рассмотрит возможность освобождения от уплаты налогов полицейских, пожарных, действующих военнослужащих и ветеранов. Bloomberg отмечал, что эта инициатива может затронуть более 20 млн человек. Ранее в октябре Трамп говорил, что в случае победы на выборах отменит подоходный налог для американцев, живущих в других странах. Он также предлагал освободить от налогов чаевые, оплату сверхурочных и пособия по социальному обеспечению.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего главы государства Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. В середине октября издание The Wall Street Journal опубликовало результаты ежеквартального опроса экономистов, согласно которым, инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис.