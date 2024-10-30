WSJ: кандидат на пост министра финансов от Трампа обещает сократить госрасходы

Полсон сообщил, что его главным приоритетом будет продление истекающих налоговых льгот Дональда Трампа за 2017 г., а затем – партнерская работа с Маском. Инвестор добавил, что планирует добиться отказа от субсидий на зеленую энергию в законе о снижении инфляции. Зеленая энерегетика, по словам Полсона, финансово неэффективна. Новый министр финансов при Трампе будет ответственным за несколько ключевых инициатив. В частности о налоговых сокращениях и в вопросе о рабочих местах, отметила WSJ. По данным Tax Foundation, отмена налоговых льгот на зеленую энергию может принести в казну около $921 млрд на горизонте 10 лет.