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РФ и КНДР подписали договор о сотрудничестве в сфере информационных технологий

Ведомости

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развития телекоммуникаций. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соглашение было заключено между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и министерством информационной индустрии КНДР в Пхеньяне 30 октября. Участие в церемонии приняли возглавляющий российскую делегацию замминстра цифрового развития России Андрей Заренин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора, вице-министр информационной индустрии КНДР Чан Ен Гиль.

24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает, что обе страны при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». А ст. 4 прямо предусматривает, что при вооруженном нападении на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами». По словам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Россия ожидает скорой ратификации договора и в КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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