РФ и КНДР подписали договор о сотрудничестве в сфере информационных технологий
Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развития телекоммуникаций. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Соглашение было заключено между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и министерством информационной индустрии КНДР в Пхеньяне 30 октября. Участие в церемонии приняли возглавляющий российскую делегацию замминстра цифрового развития России Андрей Заренин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора, вице-министр информационной индустрии КНДР Чан Ен Гиль.
24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает, что обе страны при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи». А ст. 4 прямо предусматривает, что при вооруженном нападении на одну из стран другая должна оказать военную и иную помощь «всеми имеющимися средствами». По словам замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Россия ожидает скорой ратификации договора и в КНДР.