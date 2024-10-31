Песков: все «планы победы» Киева нацелены на вовлечение Запада в конфликт
Все «планы победы» Киева сводятся к скорейшему полному вовлечению в конфликт стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о якобы запросах к США о ракетах большой дальности Tomahawk в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского.
Песков отметил очевидность динамики на фронте, которую констатируют и в России, и в западных государствах. По его словам, на фоне этой динамики «киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность».
«Судя по всему, все планы мира, все планы победы, секретные, несекретные, – все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», – сказал представитель Кремля.
29 октября The New York Times писала, что в пункте «плана победы» Зеленский попросил поставить ракеты Tomahawk. Неназванный высокопоставленный американский чиновник прокомментировал изданию, что такая просьба «абсолютно невыполнима». Tomahawk имеет дальность действия около 1500 миль (более 2400 км), что более чем в семь раз превышает дальность ракетных комплексов ATACMS.
В середине октября Зеленский огласил в Верховной раде пять пунктов «плана победы», в числе которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.