Песков: все «планы победы» Киева нацелены на вовлечение Запада в конфликт

«Судя по всему, все планы мира, все планы победы, секретные, несекретные, – все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», – сказал представитель Кремля.