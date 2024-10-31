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Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве

Ведомости

Обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в скором времени будет подписан, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам министра, соглашение станет серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений.

«Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

23 июля замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Текст документа был финализирован во время «продуктивных консультаций» экспертов правовых и территориальных подразделений МИД России и Ирана в Москве.

Редакционная работа над соглашением началась в январе 2022 г. еще при погибшем в мае президенте Ирана Ибрахиме Раиси. IRNA писала, что подписание соглашения с Ираном планировалось на саммите БРИКС в Казани. 18 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что стороны подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время отдельного визита президента республики Масуда Пезешкиана в Москву. По его словам, договор был готов к подписанию на саммите БРИКС, но главы обеих стран договорились на встрече в Ашхабаде, что он будет заключен в ходе двусторонних визитов, в связи с чем президент России Владимир Путин пригласил Пезешкиана посетить столицу РФ.

Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран. По его словам, предыдущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 г. значительно устарел: внутриполитическая обстановка в государствах и международный фон изменились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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