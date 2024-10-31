Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
Обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в скором времени будет подписан, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По словам министра, соглашение станет серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений.
«Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
23 июля замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Текст документа был финализирован во время «продуктивных консультаций» экспертов правовых и территориальных подразделений МИД России и Ирана в Москве.
Редакционная работа над соглашением началась в январе 2022 г. еще при погибшем в мае президенте Ирана Ибрахиме Раиси. IRNA писала, что подписание соглашения с Ираном планировалось на саммите БРИКС в Казани. 18 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что стороны подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время отдельного визита президента республики Масуда Пезешкиана в Москву. По его словам, договор был готов к подписанию на саммите БРИКС, но главы обеих стран договорились на встрече в Ашхабаде, что он будет заключен в ходе двусторонних визитов, в связи с чем президент России Владимир Путин пригласил Пезешкиана посетить столицу РФ.
Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран. По его словам, предыдущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 г. значительно устарел: внутриполитическая обстановка в государствах и международный фон изменились.