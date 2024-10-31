Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве

Редакционная работа над соглашением началась в январе 2022 г. еще при погибшем в мае президенте Ирана Ибрахиме Раиси. IRNA писала, что подписание соглашения с Ираном планировалось на саммите БРИКС в Казани. 18 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что стороны подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время отдельного визита президента республики Масуда Пезешкиана в Москву. По его словам, договор был готов к подписанию на саммите БРИКС, но главы обеих стран договорились на встрече в Ашхабаде, что он будет заключен в ходе двусторонних визитов, в связи с чем президент России Владимир Путин пригласил Пезешкиана посетить столицу РФ.