США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове
США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате «2+2».
«Мы договорились о дальнейшем повышении нашей оперативной совместимости и расширенного сдерживания. Наши страны углубят усилия по ядерному и стратегическому планированию посредством проведения ядерных консультаций. Мы увеличим регулярное развертывание стратегических сил США на Корейском полуострове», – сказал Остин.
Ранее Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ракетным пуском КНДР.
В южнокорейском комитете начальников штаба сообщали, что Южная Корея и США в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР проведут учения с привлечением американских стратегических средств.