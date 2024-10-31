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США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове

Ведомости

США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате «2+2».

«Мы договорились о дальнейшем повышении нашей оперативной совместимости и расширенного сдерживания. Наши страны углубят усилия по ядерному и стратегическому планированию посредством проведения ядерных консультаций. Мы увеличим регулярное развертывание стратегических сил США на Корейском полуострове», – сказал Остин.

Ранее Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ракетным пуском КНДР.

В южнокорейском комитете начальников штаба сообщали, что Южная Корея и США в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР проведут учения с привлечением американских стратегических средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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