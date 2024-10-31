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ТАСС: семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР

Ведомости

Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ракетным пуском КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Решение о заседании будет принято постоянным представительством Великобритании при ООН, к которому перейдет председательство в СБ ООН в ноябре. В октябре председателем является Швейцария.

Ранее в южнокорейском комитете начальников штаба сообщали, что Южная Корея и США в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР проведут учения с привлечением американских стратегических средств.

31 октября утром Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1000 км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрируют «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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