ТАСС: семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР

Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ракетным пуском КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.