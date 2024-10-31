ТАСС: семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР
Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в связи с ракетным пуском КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
Решение о заседании будет принято постоянным представительством Великобритании при ООН, к которому перейдет председательство в СБ ООН в ноябре. В октябре председателем является Швейцария.
Ранее в южнокорейском комитете начальников штаба сообщали, что Южная Корея и США в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР проведут учения с привлечением американских стратегических средств.
31 октября утром Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1000 км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрируют «противодействие» страны своим соперникам, которых он обвинил в эскалации региональной ситуации.