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Харрис сочла оскорбительными слова Трампа о защите женщин

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократической партии, вице-президент Камала Харрис назвала оскорбительными слова своего оппонента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что он защитит женщин США, «нравится это им или нет», сообщает CBS News.

На митинге в Грин-Бей в штате Висконсин Трамп сделал попытку обвинить администрацию действующего президента Джо Байдена и Харрис в том, что они «импортировали мигрантов-преступников», чтобы те въезжали в страну и «нападали, насиловали и убивали женщин и девочек».

«Что ж, я собираюсь сделать это, нравится это женщинам или нет, я собираюсь их защитить», – сказал Трамп, отметив, что его команда отговаривала его от использования этой фразы. Трамп продолжил спрашивать у собравшихся: «Есть ли на этом гигантском стадионе хоть одна женщина, которая хотела бы, чтобы ее не защищал президент?»

После этого Харрис заявила журналистам, что это «очень оскорбительно для женщин с точки зрения непонимания их самостоятельности, их власти, их прав и их способности принимать решения о своей жизни, в том числе о своем теле».

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт отметила, что экс-президент также хотел защитить мужчин и детей от «преступлений мигрантов и иностранных противников».

31 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что советники и союзники Трампа направляют усилия на борьбу с нелегальной миграцией – эта тема была «флагманом» его предвыборной программы.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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