Харрис сочла оскорбительными слова Трампа о защите женщин
Кандидат в президенты США от демократической партии, вице-президент Камала Харрис назвала оскорбительными слова своего оппонента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что он защитит женщин США, «нравится это им или нет», сообщает CBS News.
На митинге в Грин-Бей в штате Висконсин Трамп сделал попытку обвинить администрацию действующего президента Джо Байдена и Харрис в том, что они «импортировали мигрантов-преступников», чтобы те въезжали в страну и «нападали, насиловали и убивали женщин и девочек».
«Что ж, я собираюсь сделать это, нравится это женщинам или нет, я собираюсь их защитить», – сказал Трамп, отметив, что его команда отговаривала его от использования этой фразы. Трамп продолжил спрашивать у собравшихся: «Есть ли на этом гигантском стадионе хоть одна женщина, которая хотела бы, чтобы ее не защищал президент?»
После этого Харрис заявила журналистам, что это «очень оскорбительно для женщин с точки зрения непонимания их самостоятельности, их власти, их прав и их способности принимать решения о своей жизни, в том числе о своем теле».
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт отметила, что экс-президент также хотел защитить мужчин и детей от «преступлений мигрантов и иностранных противников».
31 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что советники и союзники Трампа направляют усилия на борьбу с нелегальной миграцией – эта тема была «флагманом» его предвыборной программы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена.