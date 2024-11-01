Харрис сочла оскорбительными слова Трампа о защите женщин

«Что ж, я собираюсь сделать это, нравится это женщинам или нет, я собираюсь их защитить», – сказал Трамп, отметив, что его команда отговаривала его от использования этой фразы. Трамп продолжил спрашивать у собравшихся: «Есть ли на этом гигантском стадионе хоть одна женщина, которая хотела бы, чтобы ее не защищал президент?»