Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с Россией
В Польше началось строительство оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X (бывший Twitter).
В посте премьер отметил, что это «первые работы на границе с Россией». Запись Туск сопроводил фотографией, на которой изображена работа экскаваторов. Публикация на утро 1 ноября собрала более 208 000 просмотров.
В конце ноября сообщалось, что польские власти обозначили срок закрытия генерального консульства России в Познани – до полуночи 30 ноября.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров.