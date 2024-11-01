Кабмин поддержал идею о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации
Правительство России поддержало законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации в судах, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение.
С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), законопроект предусматривает бесплатную юридическую помощь в судах для участников спецоперации на Украине и членов их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в том числе о предоставлении льгот и соцгарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав. В правительстве сообщили, что оказание бесплатной юридической помощи является расходным обязательством субъектов РФ и должно осуществляться в пределах их бюджетов.
24 сентября Дума приняла закон об освобождении участников спецоперации от уголовного наказания. За разработку проекта закона отвечал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа, позже инициативу поддержало и правительство. Были дополнены положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения может суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор.