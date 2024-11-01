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Кабмин поддержал идею о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации

Ведомости

Правительство России поддержало законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации в судах, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение.

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), законопроект предусматривает бесплатную юридическую помощь в судах для участников спецоперации на Украине и членов их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в том числе о предоставлении льгот и соцгарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав. В правительстве сообщили, что оказание бесплатной юридической помощи является расходным обязательством субъектов РФ и должно осуществляться в пределах их бюджетов.

24 сентября Дума приняла закон об освобождении участников спецоперации от уголовного наказания. За разработку проекта закона отвечал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа, позже инициативу поддержало и правительство. Были дополнены положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения может суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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