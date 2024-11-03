В Приднестровье сообщили о перекрытии моста на границе с Молдавией
Мост между приднестровским городом Рыбница и молдавским городом Резина перекрыли, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сопредседателя объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олега Белякова.
«Cо стороны города Резина в Молдавии поступает активная информация, в том числе сообщения правоохранительных органов, о том, что якобы на данном направлении что-то заминировано или есть какая-то угроза непосредственно на данном направлении», – сказал он.
В генинспекторате полиции Молдавии сообщили, что в очереди на мост находится человек с «подозрительным ящиком», который отказывается раскрыть его содержимое. Беляков отметил, что через мост жители ПМР посещали участки в Молдавии для голосования во втором туре президентских выборов.
3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. Граждане выбирают главу государства на ближайшие четыре года между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло.
Для голосования открылись более 2200 избирательных участков, из них 231 работает за рубежом. По заявлению правительства Молдавии, на территории города Резина находится три избирательных участка для жителей непризнанной ПМР. Всего открыто 30 участков в 21 населенном пункте на правом берегу Днестра.