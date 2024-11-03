В Приднестровье сообщили о перекрытии моста на границе с Молдавией

В генинспекторате полиции Молдавии сообщили, что в очереди на мост находится человек с «подозрительным ящиком», который отказывается раскрыть его содержимое. Беляков отметил, что через мост жители ПМР посещали участки в Молдавии для голосования во втором туре президентских выборов.