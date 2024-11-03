Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 50%

Доля проголосовавших среди женщин составила 54,9%, доля проголосовавших мужчин составляет 45,06%. В возрастной категории на одном уровне находятся избиратели от 36 до 45 лет и от 56 до 65 лет (по 19,6%, 313 960 и 314 049 человек соответственно). Меньше всего проголосовавших среди молодежи от 18 до 25 лет и пенсионеров от 76 лет (8,02%, 129 230 и 4,68%, 75 436 избирателей соответственно).