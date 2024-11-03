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Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 50%

Ведомости

Явка на выборах президента Молдавии превысила 50% к вечеру 3 ноября. Это следует из данных на сайте ЦИК республики.

По состоянию на 20:00 мск она составила 52,1% (проголосовали 1,6 млн избирателей). 

Доля проголосовавших среди женщин составила 54,9%, доля проголосовавших мужчин составляет 45,06%. В возрастной категории на одном уровне находятся избиратели от 36 до 45 лет и от 56 до 65 лет (по 19,6%, 313 960 и 314 049 человек соответственно). Меньше всего проголосовавших среди молодежи от 18 до 25 лет и пенсионеров от 76 лет (8,02%, 129 230 и 4,68%, 75 436 избирателей соответственно).

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Оппонентами на выборах являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Состоявшимся второй тур был признан к 15:00 мск. Тогда явка превысила 33%. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более одной трети избирателей.

В первом туре, прошедшем 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС. Стояногло («Партия социалистов Республики Молдовы») является сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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