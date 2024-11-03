Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 50%
Явка на выборах президента Молдавии превысила 50% к вечеру 3 ноября. Это следует из данных на сайте ЦИК республики.
По состоянию на 20:00 мск она составила 52,1% (проголосовали 1,6 млн избирателей).
Доля проголосовавших среди женщин составила 54,9%, доля проголосовавших мужчин составляет 45,06%. В возрастной категории на одном уровне находятся избиратели от 36 до 45 лет и от 56 до 65 лет (по 19,6%, 313 960 и 314 049 человек соответственно). Меньше всего проголосовавших среди молодежи от 18 до 25 лет и пенсионеров от 76 лет (8,02%, 129 230 и 4,68%, 75 436 избирателей соответственно).
3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Оппонентами на выборах являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Состоявшимся второй тур был признан к 15:00 мск. Тогда явка превысила 33%. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие более одной трети избирателей.
В первом туре, прошедшем 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС. Стояногло («Партия социалистов Республики Молдовы») является сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».