ЦИК Молдавии получил информацию о 190 нарушениях на избирательных участках

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Оппонентами на выборах являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. В 19:00 по местному времени (20:00 мск) явка составила 52,1%. Участки закроются в 21.00 по местному времени (22.00 мск).