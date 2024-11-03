ЦИК Молдавии получил информацию о 190 нарушениях на избирательных участках
Центризбирком Молдавии уведомили о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, сообщила председатель ЦИК республики Анжела Караман, пишет «РИА Новости».
Среди зарегистрированных нарушений – фотографирование бюллетеней (61 случай), запрещенная предвыборная агитация (29 случаев), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев) и др.
Вечером 3 ноября Караман сообщила, что система регистрации избирателей в день выборов президента Молдавии подверглась кибератаке.
3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Оппонентами на выборах являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. В 19:00 по местному времени (20:00 мск) явка составила 52,1%. Участки закроются в 21.00 по местному времени (22.00 мск).
Первый тур состоялся 20 октября. Тогда Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».