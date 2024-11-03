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ЦИК Молдавии получил информацию о 190 нарушениях на избирательных участках

Ведомости

Центризбирком Молдавии уведомили о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, сообщила председатель ЦИК республики Анжела Караман, пишет «РИА Новости».

Среди зарегистрированных нарушений – фотографирование бюллетеней (61 случай), запрещенная предвыборная агитация (29 случаев), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев) и др.

Вечером 3 ноября Караман сообщила, что система регистрации избирателей в день выборов президента Молдавии подверглась кибератаке. 

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Оппонентами на выборах являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. В 19:00 по местному времени (20:00 мск) явка составила 52,1%. Участки закроются в 21.00 по местному времени (22.00 мск).

Первый тур состоялся 20 октября. Тогда Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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