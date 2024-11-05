Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 100 россиян

Эвакуация была проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В министерстве напомнили, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке это уже второй спецрейс по доставке граждан РФ из республики.