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Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 100 россиян

Ведомости

Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Бейрута в московский аэропорт «Домодедово» 100 граждан РФ, включая 56 детей, которые пожелали покинуть зону конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Сотрудники МЧС России встретили спецрейс с россиянами из Ливана в аэропорту «Домодедово», – говорится в сообщении.

Эвакуация была проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В министерстве напомнили, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке это уже второй спецрейс по доставке граждан РФ из республики.

5 ноября российский самолет Ил -76 также доставил населению Ливана предметы первой необходимости и медикаменты. 3 октября спецборт МЧС доставил в страну 33 т гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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