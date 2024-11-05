Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 100 россиян
Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Бейрута в московский аэропорт «Домодедово» 100 граждан РФ, включая 56 детей, которые пожелали покинуть зону конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«Сотрудники МЧС России встретили спецрейс с россиянами из Ливана в аэропорту «Домодедово», – говорится в сообщении.
Эвакуация была проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В министерстве напомнили, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке это уже второй спецрейс по доставке граждан РФ из республики.
5 ноября российский самолет Ил -76 также доставил населению Ливана предметы первой необходимости и медикаменты. 3 октября спецборт МЧС доставил в страну 33 т гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.