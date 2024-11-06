AP: Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина

Выиграв в Северной Каролине, Трамп сохраняет шансы набрать 270 голосов выборщиков. После получения информации по результатам в Северной Каролине, Трамп набирает 230 голосов против 172 голосов в пользу его соперницы, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Он может набрать необходимое количество голосов, если победит в Джорджии и Пенсильвании или в Джорджии, Мичигане и Висконсине. Он также может победить, если победит в Висконсине и Аризоне, а также в других комбинациях с участием Невады.