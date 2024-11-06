AP: Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина
Бывший президент Дональд Трамп, по прогнозам Associated Press, одержал победу в штате Северная Каролина. Трамп получил 16 голосов выборщиков от штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
Трамп победил в этом штате в 2016 и 2020 гг., но демократы были настроены оптимистично и рассчитывали, что смогут изменить предыдущие результаты. Но Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс часто посещали Северную Каролину во время осенней предвыборной кампании, продвигая более протекционистскую экономическую программу и обещая бороться с нелегальной миграцией и укреплять южную границу, пишет СМИ.
Выиграв в Северной Каролине, Трамп сохраняет шансы набрать 270 голосов выборщиков. После получения информации по результатам в Северной Каролине, Трамп набирает 230 голосов против 172 голосов в пользу его соперницы, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Он может набрать необходимое количество голосов, если победит в Джорджии и Пенсильвании или в Джорджии, Мичигане и Висконсине. Он также может победить, если победит в Висконсине и Аризоне, а также в других комбинациях с участием Невады.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат президентских выборов в США в 2024 г., скорее всего, будет зависеть от голосов в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся три штата «ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и четыре штата «солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина), которые также играли решающую роль в 2020 г.