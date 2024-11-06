Трамп не будет назначать своих детей в новую администрацию президента
Победивший на выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его дети не будут работать в его администрации. Об этом сообщает NBS со ссылкой на интервью Трампа Fox News.
Трамп не планирует привлекать своих детей к работе в новой администрации, как это было в его первый президентский срок. В то время его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками администрации.
«Это слишком болезненно для семьи. Моя семья прошла через ад», – рассказал республиканец.
Тем не менее дети Трампа – Дон-младший, Эрик, Иванка, Тиффани и младший сын Бэррон – присутствовали на его выступлении в Уэст-Палм-Бич, где он объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов.
Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис – 48%.