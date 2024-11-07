Байден объяснил поражение Харрис на выборах «чрезвычайными обстоятельствами»
Действующий президент США Джо Байден считает, что кандидат от демократов Камала Харрис возглавила президентскую кампанию «в чрезвычайных обстоятельствах». Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
По его словам, кампания Харрис стала воплощением того, что можно «руководствоваться твердыми моральными принципами и четким видением нации, которая будет более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев».
Байден уверяет, что выбор Харрис был самым первым решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 г.
«Это было лучшее решение, которое я принял. Ее история – это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю», – заявил Байден, добавив, что она «продолжит борьбу» и останется защитницей всех американцев.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Инаугурация намечена на 20 января 2025 г.