Байден объяснил поражение Харрис на выборах «чрезвычайными обстоятельствами»

«Это было лучшее решение, которое я принял. Ее история – это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю», – заявил Байден, добавив, что она «продолжит борьбу» и останется защитницей всех американцев.