Эксперт оценил шансы кандидатов на ключевые посты в кабмине Трампа
Рассматриваемые на должность советника избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Ричард Греннел и Элбридж Колби – сторонники увеличения давления на Китай, но у Греннела пока шансы стать советником выше. Об этом рассказал «Ведомостям» директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков, комментируя список предполагаемых кандидатов на ключевые посты в правительстве Трампа издания Politico.
По мнению эксперта, из приведенных в условном списке Politico шансы на должности во внешнеполитической, военной или разведывательной номенклатуре имеют член палаты представителей Майкл Уолтц и сенатор Марко Рубио.
Присутствие в списке давнего противника Ирана бывшего госсекретаря Майкла Помпео (2018-2021 гг.) говорит о возможности наращивания помощи Израилю с одновременным увеличением давления на Тегеран, подчеркнул американист. Сучков считает важным следить за фигурой возможного министра энергетики. Согласно Politico, на эту должность могут рассмотреть бывшего губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама, который, по объяснению эксперта, занимает антироссийские позиции.
Издание Politico назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров Трампа. Кандидатов объединяет то, что все они – соратники Трампа, лояльные к его политике. Кроме того, многие из них – успешные предприниматели. Последнее, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады, доктора экономических наук Владимира Васильева, говорит о том, что Трамп смотрит на госуправление как на корпорацию и намерен резко сократить роль государства в экономике и сделать так, чтобы оно прежде всего помогало бизнесу.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226. 8 ноября стало известно, что Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.