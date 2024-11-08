Эксперт оценил шансы кандидатов на ключевые посты в кабмине Трампа

Издание Politico назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров Трампа. Кандидатов объединяет то, что все они – соратники Трампа, лояльные к его политике. Кроме того, многие из них – успешные предприниматели. Последнее, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады, доктора экономических наук Владимира Васильева, говорит о том, что Трамп смотрит на госуправление как на корпорацию и намерен резко сократить роль государства в экономике и сделать так, чтобы оно прежде всего помогало бизнесу.