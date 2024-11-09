Захарова ответила на рассказ Кулебы о папке про «гибель Украины» словами о гимне

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные и политические аналитики, ЦРУ, все были единодушны – Украина погибнет», – рассказал Кулеба в интервью украинскому «24 каналу» о визите в США в феврале 2022 г. По его мнению, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом США был Байден, который «очень проникся» судьбой республики.