Захарова ответила на рассказ Кулебы о папке про «гибель Украины» словами о гимне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обнаружении папки на столе американского президента Джо Байдена за два дня до начала спецоперации. В документах, по его словам, говорилось о гибели Украины.
«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» – написала дипломат в Telegram-канале.
«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные и политические аналитики, ЦРУ, все были единодушны – Украина погибнет», – рассказал Кулеба в интервью украинскому «24 каналу» о визите в США в феврале 2022 г. По его мнению, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом США был Байден, который «очень проникся» судьбой республики.
6 ноября Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена намерена в срочном порядке направить Украине последний пакет помощи объемом более $6 млрд. Спешка связана с опасениями Белого дома о том, что переизбранный на пост главы государства республиканец Дональд Трамп может прекратить военные поставки Киеву.