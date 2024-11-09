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WSJ: Пентагон отклонил просьбу Зеленского о приоритетной поставке ATACMS

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу Украины о поставке республике ракетных систем ATACMS раньше, чем другим покупателям. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Украинские чиновники, как пишет издание, настаивали на поставках дополнительных ракетных систем ATACMS, которые позволили бы наносить удары «далеко за российскими линиями фронта». Свое несогласие отправлять вооружение Пентагон объяснял тем, что Россия вывела самолеты и другие цели за пределы досягаемости. Администрация президента США Джо Байдена также отказалась разрешить Украине использовать ракеты для ударов по территории РФ, напоминает газета.

«Министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского отдать приоритет поставке украинских ATACMS в обход других покупателей», – пишет WSJ со ссылкой на слова двух официальных лиц США и советника украинского правительства.

Разрыв давних соглашений с другими заказчиками, как пояснил один из собеседников, был бы «большой проблемой». Другой чиновник заявил, что потребуются годы на производство в большом количестве новых ракет Precision Strike Missile, которые могут заменить ATACMS.

В октябре Остин заявил в интервью Fox News, что Украина не нуждается в оружии большой дальности, а Киев «абсолютно точно» сможет победить и без таких возможностей. Глава Пентагона также говорил, что Россия уже вывела самолеты, которые она использует для сброса планирующих бомб, за пределы досягаемости ATACMS, на 300 км от украинской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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