WSJ: Пентагон отклонил просьбу Зеленского о приоритетной поставке ATACMS

В октябре Остин заявил в интервью Fox News, что Украина не нуждается в оружии большой дальности, а Киев «абсолютно точно» сможет победить и без таких возможностей. Глава Пентагона также говорил, что Россия уже вывела самолеты, которые она использует для сброса планирующих бомб, за пределы досягаемости ATACMS, на 300 км от украинской границы.