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В Кремле наблюдают за формированием новой администрации США

Ведомости

В Кремле наблюдают за формированием кадрового состава новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако «это не является главным приоритетом». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что «сейчас говорить о чем-то рано».

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к назначениям на должности в США после победы Трампа.

Избранный президент США Трамп официально заявил, что планирует назначить телеведущего Пита Хегсета министром обороны, а директором ЦРУ – бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа. Соратник Трампа и самый богатый человек планеты Илон Маск, а также бывший участник республиканских праймериз и тоже миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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