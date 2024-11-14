В Кремле наблюдают за формированием новой администрации США
В Кремле наблюдают за формированием кадрового состава новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако «это не является главным приоритетом». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что «сейчас говорить о чем-то рано».
Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к назначениям на должности в США после победы Трампа.
Избранный президент США Трамп официально заявил, что планирует назначить телеведущего Пита Хегсета министром обороны, а директором ЦРУ – бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа. Соратник Трампа и самый богатый человек планеты Илон Маск, а также бывший участник республиканских праймериз и тоже миллиардер Вивек Рамасвами возглавят новое внештатное министерство правительственной эффективности «на общественных началах».