Кабмин Эстонии одобрил лишение россиян права голоса на муниципальных выборах

Тогда же Сеэдер заявил, что до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому с принятием поправок «не стоит медлить». Премьер Эстонии Михал до этого поддержал инициативу лишить проживающих в стране граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах.