Кабмин Эстонии одобрил лишение россиян права голоса на муниципальных выборах
Правительство Эстонии одобрило поправку в конституцию, которая лишает граждан России и Белоруссии права голоса. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал пояснил, что поправка касается муниципальных выборов, передает «Интерфакс».
Конституция разрешит голосовать на выборах гражданам Эстонии, Европейского союза, государств – членов НАТО и лицам без гражданства, проживающим в стране. Изменения затронут более 70 000 граждан России и Белоруссии.
В октябре председатель фракции партии Isamaa («Отечество») Хелир-Валдор Сеэдер передал в парламент законопроект об изменении конституции. В качестве цели проекта называлась отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах.
Тогда же Сеэдер заявил, что до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому с принятием поправок «не стоит медлить». Премьер Эстонии Михал до этого поддержал инициативу лишить проживающих в стране граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах.