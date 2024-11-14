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Кабмин Эстонии одобрил лишение россиян права голоса на муниципальных выборах

Ведомости

Правительство Эстонии одобрило поправку в конституцию, которая лишает граждан России и Белоруссии права голоса. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал пояснил, что поправка касается муниципальных выборов, передает «Интерфакс».

Конституция разрешит голосовать на выборах гражданам Эстонии, Европейского союза, государств – членов НАТО и лицам без гражданства, проживающим в стране. Изменения затронут более 70 000 граждан России и Белоруссии.

В октябре председатель фракции партии Isamaa («Отечество») Хелир-Валдор Сеэдер передал в парламент законопроект об изменении конституции. В качестве цели проекта называлась отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах.

Тогда же Сеэдер заявил, что до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому с принятием поправок «не стоит медлить». Премьер Эстонии Михал до этого поддержал инициативу лишить проживающих в стране граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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