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Трамп пообещал «усердно работать» над завершением конфликта на Украине

Ведомости

Республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, пообещал «очень усердно» работать над урегулированием конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он заявил на гала-вечере Института политики «Америка прежде всего» в резиденции Мар-а-Лаго.

«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец», – сказал он, трансляцию мероприятия вел телеканал ABC News на YouТube. Это публичное выступление Трампа – первое после его победы на выборах президента США.

13 ноября Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров о прекращении конфликта с Россией. Должность спецпосланника не будет оплачиваться. На таких же условиях с 2017 по 2019 г. американский дипломат Курт Волкер был спецпосланником на украинских переговорах.

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

В сентябре Трамп на встрече с Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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