Трамп пообещал «усердно работать» над завершением конфликта на Украине
Республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, пообещал «очень усердно» работать над урегулированием конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он заявил на гала-вечере Института политики «Америка прежде всего» в резиденции Мар-а-Лаго.
«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец», – сказал он, трансляцию мероприятия вел телеканал ABC News на YouТube. Это публичное выступление Трампа – первое после его победы на выборах президента США.
13 ноября Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров о прекращении конфликта с Россией. Должность спецпосланника не будет оплачиваться. На таких же условиях с 2017 по 2019 г. американский дипломат Курт Волкер был спецпосланником на украинских переговорах.
В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта.
В сентябре Трамп на встрече с Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.