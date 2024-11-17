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Welt сообщила о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский добивается встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинском правительстве.

В Киеве обеспокоены неопределенными перспективами после победы Трампа на президентских выборах и Зеленский сейчас «изо всех сил старается улучшить свое положение», отмечает газета. Украинский лидер, как сообщили собеседники издания, старается добиться скорейшей встречи с будущим главой государства.

Стороны обсуждали часть «плана победы» Зеленского во время встречи в Нью-Йорке в сентябре. Она предусматривает, что Трамп может решить в будущем, кому разрешено инвестировать в Украину, и это не должен быть Китай, пишет Welt. Таким образом, Трамп стремится не допустить, чтобы Пекин получил доступ к ценным украинским ресурсам, говорится в статье.

12 ноября Financial Times писала, что «план победы» Украины разрабатывался с учетом взглядов Трампа. Одна из идей плана – замена части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после окончания конфликта. Другая – впервые озвученная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, – предложение поделиться важнейшими природными ресурсами Украины с западными партнерами.

Киев может предложить избранному президенту США частичную замену американского военного контингента в Европе, заявил позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также выразил мнение, что США могут расширить экономические санкции против Москвы – это, по его словам, будет линия Трампа, которая заставит Москву принять условия западных стран и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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