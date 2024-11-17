Welt сообщила о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

Стороны обсуждали часть «плана победы» Зеленского во время встречи в Нью-Йорке в сентябре. Она предусматривает, что Трамп может решить в будущем, кому разрешено инвестировать в Украину, и это не должен быть Китай, пишет Welt. Таким образом, Трамп стремится не допустить, чтобы Пекин получил доступ к ценным украинским ресурсам, говорится в статье.