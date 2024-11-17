Welt сообщила о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский добивается встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинском правительстве.
В Киеве обеспокоены неопределенными перспективами после победы Трампа на президентских выборах и Зеленский сейчас «изо всех сил старается улучшить свое положение», отмечает газета. Украинский лидер, как сообщили собеседники издания, старается добиться скорейшей встречи с будущим главой государства.
Стороны обсуждали часть «плана победы» Зеленского во время встречи в Нью-Йорке в сентябре. Она предусматривает, что Трамп может решить в будущем, кому разрешено инвестировать в Украину, и это не должен быть Китай, пишет Welt. Таким образом, Трамп стремится не допустить, чтобы Пекин получил доступ к ценным украинским ресурсам, говорится в статье.
12 ноября Financial Times писала, что «план победы» Украины разрабатывался с учетом взглядов Трампа. Одна из идей плана – замена части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после окончания конфликта. Другая – впервые озвученная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, – предложение поделиться важнейшими природными ресурсами Украины с западными партнерами.
Киев может предложить избранному президенту США частичную замену американского военного контингента в Европе, заявил позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также выразил мнение, что США могут расширить экономические санкции против Москвы – это, по его словам, будет линия Трампа, которая заставит Москву принять условия западных стран и Украины.