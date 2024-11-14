NYT: безопасность для Украины на переговорах стала приоритетнее территорий
Вопрос гарантий безопасности для Украины стал приоритетнее вопроса потерянных Киевом территорий, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – сказал чиновник.
NYT пишет, что о гарантиях безопасности говорил и председатель комитета по обороне и разведке Верховной рады Украины Роман Костенко. По его словам, для Украины «нет ничего важнее» этих гарантий.
13 ноября The Washington Post писала, что европейские союзники Украины готовятся к тому, что ей придется уступить часть территорий в случае мирных переговоров с Россией. Представители ЕС и НАТО заявили газете, что мирные переговоры между Россией и Украиной будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность».
В середине октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.
12 ноября Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в создании «плана победы», писала, что документ был разработан с учетом взглядов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.