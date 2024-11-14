NYT: безопасность для Украины на переговорах стала приоритетнее территорий

13 ноября The Washington Post писала, что европейские союзники Украины готовятся к тому, что ей придется уступить часть территорий в случае мирных переговоров с Россией. Представители ЕС и НАТО заявили газете, что мирные переговоры между Россией и Украиной будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность».