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NYT: безопасность для Украины на переговорах стала приоритетнее территорий

Ведомости

Вопрос гарантий безопасности для Украины стал приоритетнее вопроса потерянных Киевом территорий, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – сказал чиновник.

NYT пишет, что о гарантиях безопасности говорил и председатель комитета по обороне и разведке Верховной рады Украины Роман Костенко. По его словам, для Украины «нет ничего важнее» этих гарантий.

13 ноября The Washington Post писала, что европейские союзники Украины готовятся к тому, что ей придется уступить часть территорий в случае мирных переговоров с Россией. Представители ЕС и НАТО заявили газете, что мирные переговоры между Россией и Украиной будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность».

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.

12 ноября Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в создании «плана победы», писала, что документ был разработан с учетом взглядов победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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