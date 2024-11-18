Петиция в Великобритании с требованием вернуться в ЕС собрала 36 000 подписей
Петиция в Великобритании с требованием вернуться в Евросоюз (ЕС) набрала 36 000 подписей, передает газета Independent. По закону страны, петиция должна получить ответ от правительства после сбора 10 000 подписей.
Петиция призывает власть Соединенного Королевства подать заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена. По словам ее создателя Робрета Макмастера, это «поднимет экономику, увеличит глобальное влияние, улучшит сотрудничество и обеспечит стабильность и свободу».
«Я считаю, что Brexit не принес никакой ощутимой пользы и не принесет в будущем», – добавил Макмастер.
Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.