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Петиция в Великобритании с требованием вернуться в ЕС собрала 36 000 подписей

Ведомости

Петиция в Великобритании с требованием вернуться в Евросоюз (ЕС) набрала 36 000 подписей, передает газета Independent. По закону страны, петиция должна получить ответ от правительства после сбора 10 000 подписей.

Петиция призывает власть Соединенного Королевства подать заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена. По словам ее создателя Робрета Макмастера, это «поднимет экономику, увеличит глобальное влияние, улучшит сотрудничество и обеспечит стабильность и свободу».

«Я считаю, что Brexit не принес никакой ощутимой пользы и не принесет в будущем», – добавил Макмастер.

Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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