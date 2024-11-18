Петиция в Великобритании с требованием вернуться в ЕС собрала 36 000 подписей

Петиция призывает власть Соединенного Королевства подать заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена. По словам ее создателя Робрета Макмастера, это «поднимет экономику, увеличит глобальное влияние, улучшит сотрудничество и обеспечит стабильность и свободу».



«Я считаю, что Brexit не принес никакой ощутимой пользы и не принесет в будущем», – добавил Макмастер.