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Сенаторы одобрили закон о запрете пропаганды чайлдфри

Проголосовали «за» – 162 сенатора, против – только один
Ведомости

Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение было принято на заседании, трансляция велась на сайте СФ.

Запрет подразумевает отказ от распространение материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

На заседании 162 сенатора одобрили запрет, против выступил только один сенатор.

С инициативой о внесении соответствующих поправок выступили депутаты Госдумы и сенаторы, в том числе председатели палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Поправки были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отмечала, что этот закон вводит запрет «на унижение традиций многих поколений, на разрушение будущего нашей страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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