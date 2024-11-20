Сенаторы одобрили закон о запрете пропаганды чайлдфри

Сенаторы одобрили закон о запрете пропаганды чайлдфриПроголосовали «за» – 162 сенатора, против – только один
Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение было принято на заседании, трансляция велась на сайте СФ.
Запрет подразумевает отказ от распространение материалов, поддерживающих движение чайлдфри, в СМИ, рекламе, интернете и фильмах. В случае если подобная информация размещается на сайте, согласно поправкам в закон «О защите информации», его внесут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
На заседании 162 сенатора одобрили запрет, против выступил только один сенатор.
С инициативой о внесении соответствующих поправок выступили депутаты Госдумы и сенаторы, в том числе председатели палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Поправки были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отмечала, что этот закон вводит запрет «на унижение традиций многих поколений, на разрушение будущего нашей страны».