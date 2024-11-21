В Израиле предложили присоединить Западный берег в ответ на ордера МУС
Суверенитет Израиля стоит распространить на Западный берег в ответ на ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, считает министр нацбезопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир.
«Ответ на эти ордеры на арест – распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега], строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Речь может идти о Палестинской национальной администрации в Рамалле. – "Ведомости")», – написал он в X.
Бен-Гвир является лидером израильской крайне правой партии «Оцма Йегудит» («Еврейская сила»).
21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. (в этот день прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на их арест).
В канцелярии Нетаньяху заявили, что выдача ордера является «антисемитским решением». По версии израильских властей, МУС – «политически ангажированный и предвзятый орган». Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил решение МУС, назвав выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта международным судом «недобросовестным и возмутительным решением».