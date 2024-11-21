В Израиле предложили присоединить Западный берег в ответ на ордера МУС

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. (в этот день прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на их арест).