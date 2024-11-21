Леонов станет председателем комитета Госдумы по охране здоровья
Комиссия Государственной думы по регламенту внесла на рассмотрение проект постановления о назначении на должность председателя комитета по охране здоровья Сергея Леонова. Текст проекта опубликован в думской электронной базе.
«Освободить депутата Государственной думы Башанкаева Бадму Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по охране здоровья. <…> Избрать депутата Государственной думы Леонова Сергея Дмитриевича на должность председателя комитета Государственной думы по охране здоровья», – говорится в проекте.
Башанкаев, в свою очередь, займет должность Леонова и будет первым заместителем председателя комитета.
Проект будет включен в работу заседания Госдумы 26 ноября.
Башанкаев занимал должность председателя по охране здоровья с 13 июня 2023 г.