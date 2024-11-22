Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны с США
Мы являемся свидетелями самого хаотичного и жестокого мира со времен Второй мировой войны. Ситуация может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ЦТАК.
По словам северокорейского лидера, действия Соединенных Штатов, направленные на удержание мира в сфере своего влияния, и порожденные ими противоречия и конфликты перешли «порог взрыва» и превратились «в несправедливую и разрушительную войну и катастрофу». Международные нормы, созданные и ориентированные на уважение суверенитета территорий всех стран, на обеспечение мира и безопасности во всем мире, «превращены державами-гегемонами в буквальный бардак».
В частности, США, «стремясь сдержать радикальный подъем КНДР», расширяют систему военных союзов, имеющих общее ядерное оружие, развертывают вокруг КНДР «огромные стратегические ударные средства», чрезвычайно повышая уровень военного давления и провокаций.
«Никогда еще Корейский полуостров не сталкивался с ситуацией, когда воюющие стороны находятся в опасной близости друг от друга и когда каждая из сторон может легко перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», – уверен Ким Чен Ын.
18 ноября Ким Чен Ын призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне. Северокорейский лидер заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.