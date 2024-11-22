Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны с США

По словам северокорейского лидера, действия Соединенных Штатов, направленные на удержание мира в сфере своего влияния, и порожденные ими противоречия и конфликты перешли «порог взрыва» и превратились «в несправедливую и разрушительную войну и катастрофу». Международные нормы, созданные и ориентированные на уважение суверенитета территорий всех стран, на обеспечение мира и безопасности во всем мире, «превращены державами-гегемонами в буквальный бардак».