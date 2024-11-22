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Олег Шеин исключен из партии «Справедливая Россия»

Ведомости

Член совета регионального отделения «Справедливой России – За правду» в Астраханской области Олег Шеин исключен из партии, сообщил «Ведомостям» ее представитель. 22 ноября Минюст внес Шеина в реестр иноагентов.

Соответствующее решение принял президиум центрального совета «Справедливой России».

«С 2022 г. публичная риторика Шеина шла вразрез с деятельностью партии. Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», – говорится в сообщении.

25 июня этого года Шеину объявили партийное взыскание – «строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию», сказано в заявлении «Справедливой России». На XIV съезде партии Шеин был выведен из состава центрального совета партии. Ему, в частности, вменялось, что он выступает против спецоперации и не поддержал единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в 2024 г.

«Дальнейшее нахождение Шеина в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», – отмечается в сообщении.

Телефон Шеина был отключен. «Ведомости» направили ему запрос.

Он впервые избрался в Госдуму в 1999 г. по Астраханскому одномандатному округу № 61. В 2006 г. он вошел в состав президиума центрального совета новой партии «Справедливая Россия». Широкую известность получил в 2012 г., когда участвовал в выборах мэра Астрахани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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