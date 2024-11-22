Олег Шеин исключен из партии «Справедливая Россия»
Член совета регионального отделения «Справедливой России – За правду» в Астраханской области Олег Шеин исключен из партии, сообщил «Ведомостям» ее представитель. 22 ноября Минюст внес Шеина в реестр иноагентов.
Соответствующее решение принял президиум центрального совета «Справедливой России».
«С 2022 г. публичная риторика Шеина шла вразрез с деятельностью партии. Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», – говорится в сообщении.
25 июня этого года Шеину объявили партийное взыскание – «строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию», сказано в заявлении «Справедливой России». На XIV съезде партии Шеин был выведен из состава центрального совета партии. Ему, в частности, вменялось, что он выступает против спецоперации и не поддержал единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в 2024 г.
«Дальнейшее нахождение Шеина в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», – отмечается в сообщении.
Телефон Шеина был отключен. «Ведомости» направили ему запрос.
Он впервые избрался в Госдуму в 1999 г. по Астраханскому одномандатному округу № 61. В 2006 г. он вошел в состав президиума центрального совета новой партии «Справедливая Россия». Широкую известность получил в 2012 г., когда участвовал в выборах мэра Астрахани.