Байден назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме

Байден часто начинает свои выступления с фразы «я Джо Байден, и я муж Джилл Байден» и несколько раз, по свидетельствам СМИ, допускал оговорки. В июне на мероприятии, посвященном иммигрантам, он так же назвал себя своим мужем, «после чего последовала неразборчивая речь», замечал канал Roya news.