Байден назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме
Президент США Джо Байден оговорился и вместо имени своей жены Джилл назвал свое на торжественном ужине в Белом доме. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», – заявил он.
Байден часто начинает свои выступления с фразы «я Джо Байден, и я муж Джилл Байден» и несколько раз, по свидетельствам СМИ, допускал оговорки. В июне на мероприятии, посвященном иммигрантам, он так же назвал себя своим мужем, «после чего последовала неразборчивая речь», замечал канал Roya news.
Летом в интервью радиостанции в Филадельфии Байден назвал себя чернокожей женщиной. «[Я] первая чернокожая женщина, которая работала с чернокожим президентом», – сказал он, путая себя с вице-президентом Камалой Харрис.
Американскому президенту Байдену исполнилось 82 года 20 ноября. В феврале в США впервые официально признали ментальные проблемы Байдена.