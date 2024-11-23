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Байден назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме

Ведомости

Президент США Джо Байден оговорился и вместо имени своей жены Джилл назвал свое на торжественном ужине в Белом доме. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», – заявил он.

Байден часто начинает свои выступления с фразы «я Джо Байден, и я муж Джилл Байден» и несколько раз, по свидетельствам СМИ, допускал оговорки. В июне на мероприятии, посвященном иммигрантам, он так же назвал себя своим мужем, «после чего последовала неразборчивая речь», замечал канал Roya news.

Летом в интервью радиостанции в Филадельфии Байден назвал себя чернокожей женщиной. «[Я] первая чернокожая женщина, которая работала с чернокожим президентом», – сказал он, путая себя с вице-президентом Камалой Харрис.

Американскому президенту Байдену исполнилось 82 года 20 ноября. В феврале в США впервые официально признали ментальные проблемы Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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